Куклина — о погоде в Поклюке: кайфушечки!

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, какая в настоящий момент погода в Поклюке (Словения), где с 10 по 21 февраля пройдёт чемпионат мира.
«Всем доброе утро, у нас опять идёт снежочек. Это намного лучше, чем дождь. Снег валит сырой, пока всё хорошо», — рассказала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
«Кайфушечки!» — подписала она публикацию.
Фото: https://www.instagram.com/kuklinalara/?hl=ru
Напомним, помимо Куклиной в состав женской сборной России по биатлону вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Ирина Казакевич. За мужскую команду выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
Ранее появилось изображение золотистого биба, в котором Логинов выступит в спринте.
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