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Александр Логинов выступит в золотистом бибе в спринте на ЧМ по биатлону. Фото

Александр Логинов выступит в золотистом бибе в спринте на ЧМ по биатлону. Фото
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Действующие чемпионы мира по биатлону будут выступать в бибах золотистого цвета в соответствующих дисциплинах на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Напомним, действующим чемпионом мира в спринте является россиянин Александр Логинов.

«Впервые спортсмены будут носить майки золотистого цвета, которые дадут понять болельщикам, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании», — отмечается в сообщении пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU).

Посмотреть, как выглядят золотистые бибы, можно в официальном «твиттере» IBU.

Также сообщается, что на чемпионате мира по биатлону выступят более 300 спортсменов, которые представляют 38 стран.

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