Тренер сборной России рассказал, как биатлонистки перед ЧМ тренировались на базе НАТО

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке подопечных к чемпионату мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки – коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут всё было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажёрный зал закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли.
Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что, считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились (смеётся). Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажёрном зале у местных армейцев», — приводит слова тренера пресс-служба Союза биатлонистов России.
- 10 февраля 2021
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:37
-
12:24
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
08:50
-
08:47
-
08:41
-
01:09
-
00:53
-
00:08
- 9 февраля 2021
-
23:28
-
23:19
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
20:32
-
20:12
-
19:18
-
18:56
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
17:59
-
17:47
-
17:38
-
17:29
-
17:06