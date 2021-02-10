Тренер сборной России рассказал, как биатлонистки перед ЧМ тренировались на базе НАТО

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке подопечных к чемпионату мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки – коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут всё было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажёрный зал закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли.

Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что, считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились (смеётся). Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажёрном зале у местных армейцев», — приводит слова тренера пресс-служба Союза биатлонистов России.