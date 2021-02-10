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Биатлон, Чемпионат мира 2021: смешанная эстафета (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 10 февраля 2021

Александр Логинов, чемпионат мира по биатлону
Павел Панышев
Чемпионат мира по биатлону. Первая гонка — смешанная эстафета. Русские не сдаются! LIVE
В Словении стартует чемпионат мира по биатлону. Достанется ли России медаль в первый день? Онлайн-трансляция смешанной эстафеты.
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

Добрый день, дорогие друзья! В Словении наконец-то стартует чемпионат мира по биатлону — 2021. В среду, 10 февраля в Поклюке будет разыгран первый комплект наград — в смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

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