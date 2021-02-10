Чемпионат мира по биатлону. Первая гонка — смешанная эстафета. Русские не сдаются! LIVE
В Словении стартует чемпионат мира по биатлону. Достанется ли России медаль в первый день? Онлайн-трансляция смешанной эстафеты.
Добрый день, дорогие друзья! В Словении наконец-то стартует чемпионат мира по биатлону — 2021. В среду, 10 февраля в Поклюке будет разыгран первый комплект наград — в смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
08:50
-
08:47
-
08:41
-
01:09
-
00:53
-
00:08
- 9 февраля 2021
-
23:28
-
23:19
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
20:32
-
20:12
-
19:18
-
18:56
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
17:59
-
17:47
-
17:38
-
17:29
-
17:06
-
16:44
-
16:36
-
16:29
-
16:12
-
16:10
-
16:07
-
15:51
-
15:26
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам