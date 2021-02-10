Чемпионат мира по биатлону. Первая гонка — смешанная эстафета. Русские не сдаются! LIVE

В Словении стартует чемпионат мира по биатлону. Достанется ли России медаль в первый день? Онлайн-трансляция смешанной эстафеты.

Добрый день, дорогие друзья! В Словении наконец-то стартует чемпионат мира по биатлону — 2021. В среду, 10 февраля в Поклюке будет разыгран первый комплект наград — в смешанной эстафете. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.