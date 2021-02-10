Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Мартен Фуркад не упомянул россиян, перечисляя фаворитов чемпионата мира по биатлону

Мартен Фуркад не упомянул россиян, перечисляя фаворитов чемпионата мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, кто, по его мнению, будет претендовать на золотые медали на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Он не включил россиян в число фаворитов.

«Я не стал бы рисковать в том, что касается соревнований у мужчин. Йоханнес Бё невероятно успешно выступает с начала сезона. Он был моим главным соперником на протяжении последних трёх сезонов. Думаю, он номер один в мире. И он фаворит в соревнованиях у мужчин.

У женщин борьба более открытая. Как по мне, есть четыре главные претендентки: Ханна Эберг, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и Доротея Вирер», — рассказал Мартен Фуркад в видео, размещённом на сайте Олимпийского канала.

Чемпионат мира по биатлону. Первая гонка — смешанная эстафета. Русские не сдаются! LIVE
В Словении стартует чемпионат мира по биатлону. Достанется ли России медаль в первый день? Онлайн-трансляция смешанной эстафеты.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021