Мартен Фуркад не упомянул россиян, перечисляя фаворитов чемпионата мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, кто, по его мнению, будет претендовать на золотые медали на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Он не включил россиян в число фаворитов.

«Я не стал бы рисковать в том, что касается соревнований у мужчин. Йоханнес Бё невероятно успешно выступает с начала сезона. Он был моим главным соперником на протяжении последних трёх сезонов. Думаю, он номер один в мире. И он фаворит в соревнованиях у мужчин.

У женщин борьба более открытая. Как по мне, есть четыре главные претендентки: Ханна Эберг, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и Доротея Вирер», — рассказал Мартен Фуркад в видео, размещённом на сайте Олимпийского канала.