Губерниев: Миронова снова как пружинка. Распрямиться не смогла

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянки Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Миронова ушла на третий этап седьмой, была точна на «лёжке» и включилась в борьбу за медали. Однако после «стойки» Светлана зашла на два штрафных круга и передала эстафету Ульяне Кайшевой 11-й с отставанием в 2 минуты 13,6 сек.

«Если говорить о Мироновой, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была. В Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит, но она снова как пружинка. А вот распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.