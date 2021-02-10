Губерниев: Миронова снова как пружинка. Распрямиться не смогла
Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянки Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Миронова ушла на третий этап седьмой, была точна на «лёжке» и включилась в борьбу за медали. Однако после «стойки» Светлана зашла на два штрафных круга и передала эстафету Ульяне Кайшевой 11-й с отставанием в 2 минуты 13,6 сек.
«Если говорить о Мироновой, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была. В Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит, но она снова как пружинка. А вот распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Я ничего не могла сделать». Как российские биатлонисты провалили старт чемпионата мира
Два штрафных круга, более двух минут отставания и проигрыш Канаде. Начало хуже не придумаешь.
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
20:43
-
19:52
-
19:42
-
19:28
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:22
-
18:08
-
17:57
-
17:41
-
17:26
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:25
-
15:39
-
15:24
-
15:00
-
13:57
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:37
-
12:24
-
11:15
-
11:10
-
11:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам