«Я ничего не могла сделать». Как российские биатлонисты провалили старт чемпионата мира

Уже в первой гонке чемпионата мира по биатлону-2021 в Поклюке российские болельщики были вправе рассчитывать на медаль. Ведь именно в смешанной эстафете сборная России выиграла первое золото этого сезона. Тогда выдающийся последний круг удался Эдуарду Латыпову, который разобрался со всеми конкурентами.

На мировом первенстве практикуется интересная система в смешанной эстафете, при которой мужчины начинают первыми, а завершают гонку женщины. Тренерский штаб сборной России решил выставить следующий состав – Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

У сборной России катастрофа в эстафете на ЧМ-2021. Миронова снова провалила стрельбу стоя Но проблемы были не только у Светланы. Все лидеры российской команды смотрелись плохо. Опять промахнулись с подготовкой?

Логинов проиграл белорусу 30 секунд

Первый этап эстафеты доверили чемпиону мира Александру Логинову. Так сразу и не вспомнишь, бегал ли Саша вообще стартовые этапы на столь серьёзном уровне. Тем не менее, тренеры решили пойти на такой эксперимент. Логинов начал быстро и шёл в группе лидеров вместе с норвежцем Легрейдом и французом Жакленом. Однако на первой стрельбе россиянин сплоховал и использовал два дополнительных патрона.



На втором круге пришлось догонять лидирующую Норвегию. При этом Россия и Франция отправились в погоню вместе, но если Жаклену удалось переместиться наверх, то Логинов никак не мог приблизиться к лидерам. Многое можно было поправить на стрельбе. И Саша работал на стойке очень быстро, а потом опять случился злосчастный последний выстрел. Логинов быстро перезарядил патрон и закрыл мишень, но отставание выросло уже до 30 секунд.



А в лидеры тем временем вышла команда Беларуси благодаря усилиям Антона Смольского. Можно было рассчитывать, что Логинов сумеет приблизиться к не самому известному белорусу, но всё, что Александр смог сделать, это сохранить 30-секундное отставание.

Латыпов не форме или плохие лыжи?

Эдуарду Латыпову предстояло на своём этапе бежать вместе с Йоханнесом Бё, а это всегда психологически непросто. А тут ещё на первой же стрельбе россиянин допустил три промаха. К счастью, Эдуард закрыл мишени с помощью дополнительных патронов, но отставание выросло уже до 46 секунд. Латыпов очень старался приблизиться к соперникам, но было полное ощущение, что у россиян сегодня совершенно не катили лыжи.



Первые мысли о проблемах с сервисом возникли, когда показывали, как проходит спуск Логинов по сравнению с остальными. Эти мысли только усилились, глядя на мучения Латыпова на трассе. На стройке Эдуард сделал всё идеально, но угнаться за лидерами всё же не мог. На передаче эстафеты проигрыш России составлял уже одну минуту и 12 секунд. Норвегия бежала далеко впереди, а вот за места на подиуме ещё можно было зацепиться.

Катастрофа Мироновой

На третьем этапе за Россию бежала Светлана Миронова, которая в этом сезоне имела множество шансов не просто завоевать медали в личных гонках, но и выиграть их. Светлана была важным звеном в победах России в смешанной и классической эстафетах, так что наши болельщики рассчитывали, что 26-летняя спортсменка сможет вернуть команду в борьбу за подиум.



И поначалу всё шло отлично. Миронова хорошо бежала, точно отработала первую стрельбу и вплотную приблизились к третьему месту. А тут ещё француженка Шевалье ушла на штрафной круг на стойке, что открывало перспективы борьбы за серебро.



Однако именно в этот момент случилась катастрофа со стрельбой у Мироновой. Россиянка умудрилась уйти на два штрафных круг, в результате чего отставание от лидирующей Норвегии увеличилось до почти двух минут. А на передаче эстафеты превысило две минуты. Это был провал, после которого уже было не отыграться. Э



После финиша в интервью «Матч ТВ» Мироновой оставалось только оправдываться.



«Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая стойка с двумя кругами. Здесь сложный подход, винтовка не останавливалась на мишени. Я уже ничего не могла сделать. На протяжении четырёх дней я испытывала большое напряжение, от которого не могла избавиться. Надеюсь, что после первой гонки оно уйдёт. Сегодня прям было тяжело, накрывает всех».

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Крушение надежд Украины

Ульяна Кайшева традиционно здорово отработала свой этап в эстафете, не допустив ни одного промаха. Но это уже не имело значения, потому что борьба пьедестал была проиграна на этапе Мироновой. Россия финишировала на девятом месте, а впереди была настоящая интрига.

Норвежка Марте Рёйселанд приехала на последний рубеж, выигрывая почти минуту у украинки Елены Пидргушной и австрийке Лизы Терезы Хаузер. Рёйселанд промахнулась трижды и рисковала уйти на штрафной круг, но всё же справилась и убежала за победой. Такой же расклад был и у Пидргушной, которая такой нестабильной стрельбой пропустила вперёд Австрию и Швецию.



Тем не менее, украинка на последнем круге догнала Ханну Эберг. А там и Хаузер начала сильно сдавать, но на финиш, к сожалению, Пидгрушную не хватило. Норвегия-Австрия-Швеция – так завершилась первая гонка чемпионата мира. А Россия проиграла Канаде. Приходится признать, что сборная России провалила старт мирового первенства