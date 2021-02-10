Драчёв: Миронова пока не сумела привыкнуть к стрельбищу на ЧМ в Поклюке

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление россиянки Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Миронова ушла на третий этап седьмой, была точна на «лёжке» и включилась в борьбу за медали. Однако после «стойки» Светлана зашла на два штрафных круга и передала эстафету Ульяне Кайшевой 11-й с отставанием в 2 минуты 13,6 сек.
«Сложно сказать, что случилось с Мироновой. Очень сложный подход, достаточно тяжёлые стрельбища. Многие стреляли, и многие промахивались. Вопрос: сколько хватает до последней стрельбы? Мы всегда успеваем отстреляться пять выстрелов, а потом начинается тремор. Как мы увидели, что француженка один раз не попала, дальше же начался тремор в ногах. Миронова пока не сумела привыкнуть к этому стрельбищу.
Светлана является лидером команды, кроме неё, никто не сможет бороться в личных гонках. Сегодняшняя эстафета — это не показатель. Придёт время, пройдёт несколько дней, возможно, станет полегче», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 февраля 2021
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