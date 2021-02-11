Артём Прима — о Ханне Эберг: шведка не права. Надо было однозначно подавать протест

Украинский биатлонист Артём Прима отреагировал на инцидент, случившийся на заключительном этапе смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Поклюке. Олимпийская чемпионка украинка Елена Пидгрушная проиграла 0,5 секунды шведке Ханне Эберг, которая принесла своей команде бронзу. После гонки Елена обвинила соперницу в неспортивной борьбе и подчеркнула, что «такую наглость и хамство видела впервые».

«В первую очередь хотел бы сказать, что не совсем доволен поведением шведской спортсменки – оно было действительно неспортивное. Я поддерживаю Лену полностью, на все 100%, что шведка не права в нескольких эпизодах. Это неспортивное поведение, потому считаю, что тренерам однозначно надо было подавать протест, а жюри — рассматривать этот вопрос. Команды топ-шестёрки стран не стесняются в таких случаях и сразу подают протест. В данном случае тем более, потому что это не какие-то рядовые соревнования, это чемпионат мира, где каждый выкладывается на своём этапе, борется до последнего. Лена также до последнего отдавала свои силы.



Что касается моих эмоций, то, конечно, расстроен, потому что видел всё на заминке после своего этапа, поддерживал Диму, Юлю, Лену. Видел, как вторые-третьи шли всё время, а в итоге четвёртое место. Но это биатлон… И даже так бывает», — цитирует Приму Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержала сборной Норвегии. Команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.