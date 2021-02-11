Тренер по стрельбе прокомментировал два штрафных круга Мироновой в смешанной эстафете

Чемпион мира 2017 года в эстафете Алексей Волков, являющийся тренером по стрельбе в сборной России по биатлону, подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.
«Не было предчувствия, что сходим на круги, тем более на два. Три центральных выстрела, то есть в «лёжку» всё. Первые все были рядом. Последующие допы уже были очень хаотичные и далёкие», — рассказал Волков в эфире «Матч ТВ».
Победу одержала сборная Норвегии, которая, использовав 11 дополнительных патронов, на 27 секунд опередила занявшую второе место сборную Австрии (0+2). Российская команда финишировала на девятой строчке.
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