В IBU уточнили запрет российским биатлонистам постить в соцсетях флаг России во время ЧМ

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что российским биатлонистам запрещено размещать в социальных сетях государственную символику только в том случае, если публикация имеет отношение к чемпионату мира в Поклюке (Словения).

«Приведу пример. Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся. Появление такой публикации мы расценили бы нарушением.

Что касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», — цитирует чиновника ТАСС.