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Йоханнес Бё намерен на ЧМ-2021 превзойти Свендсена по числу титулов чемпиона мира

Йоханнес Бё намерен на ЧМ-2021 превзойти Свендсена по числу титулов чемпиона мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который вчера, 10 февраля, завоевал 11-ю золотую медаль чемпионатов мира, сообщил о намерении превзойти соотечественника Эмиля Хегле Свендсена, 12-кратного победителя мирового первенства.

«Очень горжусь своим достижением. У меня был очень хороший опыт выступления на чемпионатах мира, и я могу оглянуться на него и думать позитивно. Помню все гонки, как будто это было вчера.

До конца этого чемпионата я должен обойти Свендсена. В ином случае буду немного разочарован», — приводит слова Йоханнеса VG.

При этом Йоханнес Бё и Свендсвен завоевали одинаковое количество медалей на чемпионатах мира (21).

Сборная Норвегии стала победителем первой гонки чемпионата мира в Поклюке (Словения) — смешанной эстафеты 4х7,5 км.

Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке
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