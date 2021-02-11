Йоханнес Бё намерен на ЧМ-2021 превзойти Свендсена по числу титулов чемпиона мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который вчера, 10 февраля, завоевал 11-ю золотую медаль чемпионатов мира, сообщил о намерении превзойти соотечественника Эмиля Хегле Свендсена, 12-кратного победителя мирового первенства.

«Очень горжусь своим достижением. У меня был очень хороший опыт выступления на чемпионатах мира, и я могу оглянуться на него и думать позитивно. Помню все гонки, как будто это было вчера.



До конца этого чемпионата я должен обойти Свендсена. В ином случае буду немного разочарован», — приводит слова Йоханнеса VG.

При этом Йоханнес Бё и Свендсвен завоевали одинаковое количество медалей на чемпионатах мира (21).

Сборная Норвегии стала победителем первой гонки чемпионата мира в Поклюке (Словения) — смешанной эстафеты 4х7,5 км.