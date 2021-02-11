Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд и Тириль Экхофф прокомментировали победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
«Я бы никогда не заменил приклад перед чемпионатом мира, если бы у меня были сомнения, что это не окупится. У меня было время привыкнуть к новой винтовке. Думаю, я всё сделал правильно. В командных гонках всегда нужно думать о том, чтобы передать эстафету с наибольшим преимуществом. Возможно, кому-то этих секунд хватит на стрельбу с дополнительным патроном, да и в целом, гонка проходит безопаснее, когда есть отрыв от преследователей», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
«Я немного нервничал перед стартом — такая сильная команда, не хотелось подвести ребят. На огневых я был спокоен, использовал всего один дополнительный патрон. Рад, что получилось передать эстафету Йоханнесу на хорошей позиции. Да, после стрельбы стоя на последнем круге я потерял лидерство, но был к этому готов, поэтому не расстроен», — сказал Легрейд.
«Очень рада! Я так нервничала перед гонкой! Утром на разминке мы шутили и придумывали стратегию на эстафету. Думаю, Йоханнес отлично справился со своей задачей и обеспечил мне комфортный перевес над соперниками», — отметила Экхофф.
- 11 февраля 2021
-
10:14
-
09:46
-
09:26
-
09:18
-
08:49
-
08:41
-
08:24
-
00:19
-
00:07
- 10 февраля 2021
-
23:43
-
23:31
-
22:25
-
21:59
-
21:30
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:43
-
19:52
-
19:42
-
19:28
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:22
-
18:08
-
17:57
-
17:41
-
17:26
-
17:08