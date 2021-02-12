«Нет «скамейки» у ребят». Д. Губерниев подвёл итоги мужского спринта на ЧМ по биатлону

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиян показал Эдуард Латыпов, ставший десятым. После «лёжки» он лидировал, но один промах лишил его шансов на медали. Прошлогодний чемпион мира Александр Логинов с двумя промахами занял лишь 26-е место. Победу одержал швед Мартин Понсилуома.

«Видно, что Латыпов борется. Если человек в одном выстреле от медали, значит, подготовка даёт плоды. Конечно, есть проблемы при прохождении последнего круга, но с таким состоянием и желанием он ещё непременно себя покажет. Как раз сейчас Эдуард выходит в пору расцвета.

Логинов ходом тоже шевелится нормально. Но мы видим, что есть стрелковые проблемы… Наверное, даже больше психологического свойства.

Что касается остальных, вы всё видели. Матвей Елисеев мне очень симпатичен, но, к сожалению, вот эта его работа с неведомым тренером… Проигрыш Понсилуоме на финише, когда вы в минуте друг от друга стартовали… Всё это, конечно, не сильно навевает радостные мысли.

Бабиков рассыпался после декабрьского ковида, а Халили после нагрузки так в себя и не пришёл. Нет «скамейки» у ребят. У девчонок, например, есть, у парней — нет. Будем продолжать работать. На этом чемпионате мира вполне можем бороться за медали. Например, на стартах с четырьмя огневыми рубежами шансы есть как у Логинова и Латыпова, так и у Елисеева», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.