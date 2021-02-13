Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шашилов: где-то недосмотрел за Мироновой, видимо

Шашилов: где-то недосмотрел за Мироновой, видимо
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Юрий Шашилов поделился мнением о неудачном выступлении Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Где-то недосмотрел за Мироновой, видимо. Где-то надо было что-то резкое сказать или, наоборот, успокаивающее. Может, на подъёме надо было сказать, чтобы не бежала за ними и передохнула. Это психология. Света в порядке, первые два круга шла хорошо. Потом два штрафных круга её отрубили. Думаю, дальше всё будет в порядке, будет бороться до конца.

Ну была неудача. Но неудача в погоне. Будем ближе к делу разговаривать, а пока ничего менять не будем. Только болезнь может выкосить кого-то из женской эстафетной команды. Миронова однозначно побежит эстафету», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Шашилов рассказал, какие отношения у сборной России с украинскими биатлонистками
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021