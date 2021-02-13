Шашилов: где-то недосмотрел за Мироновой, видимо

Старший тренер женской сборной России по биатлону Юрий Шашилов поделился мнением о неудачном выступлении Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Где-то недосмотрел за Мироновой, видимо. Где-то надо было что-то резкое сказать или, наоборот, успокаивающее. Может, на подъёме надо было сказать, чтобы не бежала за ними и передохнула. Это психология. Света в порядке, первые два круга шла хорошо. Потом два штрафных круга её отрубили. Думаю, дальше всё будет в порядке, будет бороться до конца.

Ну была неудача. Но неудача в погоне. Будем ближе к делу разговаривать, а пока ничего менять не будем. Только болезнь может выкосить кого-то из женской эстафетной команды. Миронова однозначно побежит эстафету», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».