Волков: «стойку» Мироновой пережил тяжело

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал стрельбу Светланы Мироновой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Миронова допустила шесть промахов и не сумела отобраться на гонку преследования.

«Пока с Мироновой не общался. По промахам сегодня нет какой-то тенденции, всё хаотично. Ветер на рубеже, и мало кто на ноль отстрелял. Смотрел за другими спортсменами — ветер дует и уносит в сторону. За один рубеж ветер мог меняться два-три раза.

Экхофф говорит, что пережидала ветер? У Тириль это верная тактика, поскольку она понимает, что часть потерянного на рубеже времени ей удастся компенсировать ходом. А если этого не можешь себе позволить, тогда надо просто учиться работать с ветром. Как у нас с этим дела? Время от времени.

«Стойку» Мироновой пережил тяжело. Все выстрелы рядом. Можно сказать, габаритные были. Только последний выстрел был далёким, а остальные все рядышком", — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».