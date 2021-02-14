Васильев: большая часть медалей норвежцев выиграна на допинге. Просто настоящие лицемеры

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, заявившего ранее, что Международный союз биатлонистов должен был подвергнуть российских спортсменов более строгому наказанию.



«На самом деле, все моральные устои попраны нашими западными коллегами. Да и никакие они нам не коллеги, а враждебно настроенные против России люди. А дальше для них все способы хороши. Мы же видим, что с Россией вообще происходит: сначала Скрипали, теперь Навальный. Бездоказательно нас в чём-то обвиняют. Также и тут, нет доказательств по поводу многих спортсменов, но при этом доктор Шмит, который был пойман — полная тишина. Где все эти допинг пробы, спортсмены и так далее? Дисквалифицируют только нас. На этом фоне они делают выводы, что Россия самый главный злодей. Норвежцы пусть сами на себя смотрят.



Большая часть медалей норвежской сборной выиграна на допинге. Да, легализовано справками терпаивтическими, обложились ими. Но бежали то на допинге! Вот чего стоят все их медали. Повторюсь, пусть сначала посмотрят на себя, а потом уже на нас. Россия и так пострадала значительно. После этого они требуют, чтобы к ним относились как-то хорошо. Как к ним можно хорошо относиться? Лицемеры! Просто настоящие лицемеры», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Йоханнес Бё: русских мягко наказали. Должна быть более суровая мера