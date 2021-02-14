Йоханнес Бё: русских мягко наказали. Должна быть более суровая мера

Лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением об ограничениях, которые были наложены на россиян Международным союзом биатлонистов (IBU). Напомним, IBU запретил российским биатлонистам использовать во время чемпионата мира по биатлону официальное название «Союз биатлонистов России» и цветной логотип СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.



«Согласен с Себастьяном. Наказание, которое они получили, слишком незначительно. Должна быть более суровая мера.



Можно было бы наложить запрет на много разных вещей. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест. Есть много всего, что можно было бы ужесточить. Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое наказание, которое можно представить», — приводит слова Йоханнеса Dagbladet.



Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.

В IBU отреагировали на несогласие СБР с ограничениями на использование флага России