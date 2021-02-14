Драчёв поделился мнением о выступлении россиян в гонке преследования на ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступления российских биатлонистов в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, финишировавший седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м.

«С таким удовольствием смотрел пасьют… Жаклен, Самуэльссон и Й. Бё устроили настоящий праздник любителям, профессионалам и специалистам биатлона. Показали настоящий класс. Это настоящая азбука биатлона.

Что касается нашей команды, то седьмое место Латыпова — достойный результат. Понятно, он не готов бороться с первой троицей: полторы минуты проигрыша — это очень много. Было заметно, что Эдуард идёт из последних сил, а тройка лучших работает на ура. Они идут с таким азартом и вдохновением, а наш, к сожалению, борется с надрывом внутри себя. Хотя отстрелялся довольно неплохо: два штрафных круга для нашего сегодняшнего уровня — нормально.

У Гараничева огромный опыт, раньше он имел великолепную функциональная подготовку. В индивидуальной гонке Евгению надо собраться и отработать на каждом рубеже — он умеет, это его стиль. Пусть даже проиграет по ходу, но его стиль — качественная стрельба. Будем следить за ним с особым вниманием. Кто должен выступить в эстафете? Бабиков или Гараничев — особой разницы сейчас нет», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.