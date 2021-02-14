Драчёв — о выступлении Логинова: это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении россиянина Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Александр финишировал 16-м.



«Стоит отметить один плюс сегодняшней гонки. Александр Логинов показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждём медалей от Логинова. Он спортсмен довольно высокого уровня, помним его победу на прошлогоднем ЧМ. Но этот год, конечно, у него не сложился совсем, видели лишь один удачный старт в Италии. Да и то, если разобрать ту гонку по полочкам, он прошёл двадцатым ходом, проиграв две минуты. Но за счёт хорошей стрельбы удалось победить. Желаем такого же успеха в индивидуальной гонке на ЧМ, где как раз более важно качество стрельбы», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Васильев: кажется, Логинов готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий