Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв — о выступлении Логинова: это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля

Драчёв — о выступлении Логинова: это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении россиянина Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Александр финишировал 16-м.

«Стоит отметить один плюс сегодняшней гонки. Александр Логинов показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждём медалей от Логинова. Он спортсмен довольно высокого уровня, помним его победу на прошлогоднем ЧМ. Но этот год, конечно, у него не сложился совсем, видели лишь один удачный старт в Италии. Да и то, если разобрать ту гонку по полочкам, он прошёл двадцатым ходом, проиграв две минуты. Но за счёт хорошей стрельбы удалось победить. Желаем такого же успеха в индивидуальной гонке на ЧМ, где как раз более важно качество стрельбы», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Васильев: кажется, Логинов готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021