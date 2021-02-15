Антонен Гигонна показал фото Мартена Фуркада, обнимающего голого Эмильена Жаклена

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года французский биатлонист Антонен Гигонна оригинально отреагировал на победу соотечественника Эмильена Жаклена в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он опубликовал фото пятикратного олимпийского чемпионата, 13-кратного чемпиона мира Мартена Фуркада, который обнимает голого Жаклена.

Фото: «Инстаграм» Антонена Гигонна

«Редкое фото передачи власти», — подписал снимок Гигонна.

Второй результат в гонке преследования продемонстрировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м. Чемпионат мира завершится 21 февраля.