И при этом всё равно показал лучший результат в карьере на чемпионатах мира.

Эх, Эдик! Латыпов опять бился с лидерами на равных, но дрогнул в ответственный момент

Вера в чудо. И в Латыпова

Перед мужской гонкой преследования хотелось верить в чудо. И в Эдуарда Латыпова. Только они могли выручить сборную России, спасти её от очередной серьёзной неудачи.

Латыпов, похоже, функционально готов к чемпионату мира. В спринте он стал десятым с одним промахом. А если бы не ошибся – бился бы с лидерами мирового биатлона за медали. Впрочем, сколько раз уже можно в отношении сборной России по биатлону повторять слово «если».

Латыпов ворвался в элиту мирового биатлона. Но сам лишил себя медали чемпионата мира Операторы трансляции категорически отказывались показывать лидера гонки из России. Неужели дело в санкциях?

Помимо Латыпова в гонке преследования Россию представляли Елисеев, Логинов и Бабиков. Первые двое проигрывали лидеру со старта больше минуты, а Бабиков – сразу две.

Учитывая их готовность, ничего кроме чуда им помочь не могло. Но чуда не случилось.

Шансы растворились

Победитель спринта Мартин Понсилуома стартовал с хорошим отрывом – порядка 15 секунд. Догонять шведа бросились два француза: Десьё и Жаклен. За ними – Йоханнес Бё и Йоханнес Дале, а дальше плотная группа, в которой начал гонку и Эдуард Латыпов – 33 секунды от шведа.

ЧМ по биатлону-2021. Гонка преследования. Россиянкам нужно чудо. Снова опозоримся? LIVE Молимся всем биатлонным богам! Без их помощи нашим женщинам будет очень тяжело. Онлайн-трансляция гонок преследования на «Чемпионате».

Понсилуома на первом круге преследователей к себе не подпустил, однако на первом же огневом рубеже рассыпался – два промаха. Вперёд вышли те, кто стрелял чисто и быстро: Жаклен, Детьё и Бё собрались в одну группу, Легрейд, Дале и Самуэльссон были совсем рядом. А на седьмое место вырвался здорово прошедший первый круг Латыпов. От первой шестёрки он отставал примерно на 15 секунд, но при этом и позади в 20 секундах никого из соперников не было.

Логинов допустил один промах, Бабиков – два, Елисеев – три. Если у россиян и были какие-то надежды на неожиданный прорыв, то после стрельбы они полностью растворились.

Эх, Эдик!

Ко второму огневому рубежу Бё и Жаклен подошли лидерами. Но если француз был безупречен в стрельбе, то норвежец один раз промахнулся. Дале вообще допустил два промаха. А Легрейд, Самуэльссон, Детьё и Латыпов стреляли чисто. Россиянин за счёт быстрой работы на огневом рубеже приблизился к соперникам. Держать скорость лидеров ему было непросто, но в целом он бился с фаворитами на равных.

Третий круг сделал расстановку сил в борьбе за медали простой: Жаклен оторвался ото всех и бежал в 20 секундах от группы, в которой были Легрейд, Самуэльссон, Бё и Детьё. А в 10 секундах от них к первой «стойке» подобрался Латыпов. Позади него в полуминуте никого не было.

Жаклен всё попал и только упрочил своё лидерство. Детьё и Самуэльссон бросились в погоню. А вот Бё, Легрейд и, что самое обидное, Латыпов допустили по одной ошибке. Эх, Эдик! Если бы не дрогнул в ответственный момент, то вёл бы прямую борьбу за медаль. А так остался шестым, но отрыв от виртуального третьего места мгновенно вырос с 8 до 30 секунд. Обидно.

Безупречная гонка Жаклена

Йоханнес Бё, допустив второй промах, бросился отыгрывать отставание от лидирующей тройки ногами. Он отвоевал порядка десяти секунд у Детьё и Самуэльссона, и этого было достаточно, чтобы включиться в борьбу за второе место, ведь швед стрелял медленно, а француз допустил промах. Бё же закрыл все пять мишеней и ушёл на заключительных круг в трёх секундах от Самуэльссона.

О борьбе за первое место речи уже не было. Эмильен Жаклен и четвёртый рубеж прошёл на ноль. Полуминутный отрыв позволял говорить о том, что он снова выиграет гонку преследования на чемпионате мира и станет первым в истории биатлонистом, сохранившим свою золотую майку и на следующий чемпионат мира. Александру Логинову два дня назад это, к сожалению, не удалось.

Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку Помимо россиянина её получат француз Жаклен, итальянка Вирер, а также Бё и Рёйселанд из Норвегии.

Жаклен пешком прошёл заключительный круг и праздновал победу. А сражение Бё и Самуэльссона за серебро получилось очень горячим. В какой-то момент Йоханнес вырвался вперёд, но Себастиан соперника не отпустил, накатил на финишных метрах и отобрал у норвежца серебро.

Латыпов на второй стойке промахнулся ещё раз и стал седьмым. Мог бы побороться с Легрейдом за участие в цветочной церемонии, если бы стрелял чисто. Но и так неплохо – всё-таки хорошая гонка и лучший результат в карьере на чемпионате мира. Логинов с четырьмя промахами стал 16-м, хотя точно мог бы выступить лучше, ведь у него пятый ход среди всех 60 участников гонки. Елисеев – с тремя – на 17-м месте. Бабиков закончил одним из последних.