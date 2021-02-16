Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Поклюке

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:05 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, получившая 20-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Татьяна Акимова (48-й), Лариса Куклина (73-й) и Светлана Миронова (93-й).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер. Серебряным призёром стала немка Ванесса Хинц. Бронзу завоевала норвежка Марте Рёйселанд.