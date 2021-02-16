Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Поклюке
Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:05 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, получившая 20-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Татьяна Акимова (48-й), Лариса Куклина (73-й) и Светлана Миронова (93-й).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер. Серебряным призёром стала немка Ванесса Хинц. Бронзу завоевала норвежка Марте Рёйселанд.
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