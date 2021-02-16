Тренер сборной России по биатлону: надо спросить у Мироновой, что она делала после спринта

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков оценил выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место с двумя промахами.
«Сегодня слишком идеальные условия на рубеже. Ветра нет, солнечно, не холодно и не жарко. Сегодня роль играла только психология. Это очень хорошо прослеживалось. Главным было пристреляться по солнцу, а дальше — работай сам как хочешь.
В принципе, все девушки порадовали тем, что не провалились. Но есть осадок, что недоработали в стрельбе. Нет каких-то непредсказуемых промахов, просто габариты.
Надо спросить у самой Мироновой, что она делала после спринта. Я только советовать могу, а как она будет принимать, это вопрос уже к ней. То, как она работала в спринте и как работала сегодня, есть разница в подходе. Считаю, Света должна бежать эстафету», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».
Победительницей гонки стала чешка Маркета Давидова.
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