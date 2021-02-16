Чемпионат мира по биатлону — 2021. Индивидуальная гонка. Света, докажи, что можешь! LIVE

16 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону. Во вторник в Поклюке будет проведена женская индивидуальная гонка. Это последний личный старт перед женской эстафетой, которая состоится в субботу, а также хороший шанс для россиянок завоевать медаль. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки и расскажет о всех главных событиях, которые её окружают.