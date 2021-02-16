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Биатлон, Чемпионат мира 2021: женская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 16 февраля 2021

Светлана Миронова, чемпионат мира по биатлону
«Чемпионат»
Чемпионат мира по биатлону — 2021. Индивидуальная гонка. Света, докажи, что можешь! LIVE
Последняя проба сил перед женской эстафетой. И надежда России на медаль. Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

16 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону. Во вторник в Поклюке будет проведена женская индивидуальная гонка. Это последний личный старт перед женской эстафетой, которая состоится в субботу, а также хороший шанс для россиянок завоевать медаль. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки и расскажет о всех главных событиях, которые её окружают.

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