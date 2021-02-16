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Вирер и Хаузер разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на КМ, Миронова – 8-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер и австрийка Лиза Тереза Хаузер разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону. Россиянка Светлана Миронова заняла 8-е место.

Напомним, сегодня, 16 января, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) Миронова стала пятой в индивидуальной гонке, показав лучший результат среди россиянок. Хаузер финишировала четвёртой, Вирер — девятой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины

Зачёт индивидуальных гонок

После 3 гонок из 3

1-2. Доротея Вирер (Италия) – 103

1-2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 103

3. Ханна Оберг (Швеция) – 90

4. Юлия Джима (Украина) – 85

5. Маркета Давидов (Чехия) – 80

6. Денизе Херрман(Германия) – 80

7. Анаис Шевалье (Франция) – 80

8. Светлана Миронова (Россия) – 76

9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 68

10. Линн Перссон (Швеция) – 66

14. Ульяна Кайшева (Россия) – 58...

17. Лариса Куклина (Россия) – 54...

22. Евгения Павлова (Россия) – 46...

51. Тамара Воронина (Россия) – 14...

54. Татьяна Акимова (Россия) – 12