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Вирер и Хаузер разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на КМ, Миронова – 8-я

Вирер и Хаузер разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на КМ, Миронова – 8-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер и австрийка Лиза Тереза Хаузер разделили победу в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону. Россиянка Светлана Миронова заняла 8-е место.

Напомним, сегодня, 16 января, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) Миронова стала пятой в индивидуальной гонке, показав лучший результат среди россиянок. Хаузер финишировала четвёртой, Вирер — девятой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины
Зачёт индивидуальных гонок
После 3 гонок из 3

1-2. Доротея Вирер (Италия) – 103
1-2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 103
3. Ханна Оберг (Швеция) – 90
4. Юлия Джима (Украина) – 85
5. Маркета Давидов (Чехия) – 80
6. Денизе Херрман(Германия) – 80
7. Анаис Шевалье (Франция) – 80
8. Светлана Миронова (Россия) – 76
9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 68
10. Линн Перссон (Швеция) – 66
14. Ульяна Кайшева (Россия) – 58...
17. Лариса Куклина (Россия) – 54...
22. Евгения Павлова (Россия) – 46...
51. Тамара Воронина (Россия) – 14...
54. Татьяна Акимова (Россия) – 12

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