Мартен Фуркад в шутку поделился мнением о своём потенциале в случае возобновления карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад перед стартом мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) в шутку прокомментировал возможность возобновления профессиональной карьеры. Отметим, что на чемпионате мира по биатлону в 2020 году Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке.
«Немного скучаю по биатлону, но совсем не скучаю по соревнованиям. Думал ли когда-нибудь вернуться в Поклюку? Совру, если скажу, что нет. Конечно, можно предполагать, что это было бы забавно. Но теперь это уже невозможно.
Если бы я всё-таки принял участие в индивидуальной гонке в Поклюке? Не брал винтовку в руки с марта прошлого года, так что на стрельбище, наверное, было бы очень весело. Но вообще, я в неплохой форме. Думаю, мне был нужен какой-то отдых, и я его получил. Так что с физикой у меня всё более-менее. Другое дело — психология», — приводит слова Фуркада TV2.
- 16 февраля 2021
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