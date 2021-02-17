Ирина Казакевич: здороваешься с кем-то из сборной Чехии — воротят нос
Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала об общении с соперниками из других стран. По словам Казакевич, представители национальной команды Чехии не слишком дружелюбно к ней относятся.
«Норвежцы, что бы ни говорили про их провокационные интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Те же тренеры на стрельбище могут что-то сказать, спросить. Какое-то общение есть – главное, нам самим не зажиматься, что мы ни с кем не контактируем, все думают, что мы злые. На самом деле нет, мы очень открыты, и все это видят.
Конечно, сборная Чехии… С кем-то здороваешься – воротят нос. Но это уже их проблемы, не наши», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России (СБР).
Норвежский тренер обнял Миронову после гонки
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
11:17
-
11:09
-
10:09
-
09:40
-
09:24
-
09:11
-
08:43
-
08:38
-
08:30
-
01:16
-
00:59
-
00:52
- 16 февраля 2021
-
23:51
-
22:30
-
21:26
-
19:58
-
19:44
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:13
-
17:51
-
17:19
-
16:59
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
16:01
-
15:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам