Ирина Казакевич: здороваешься с кем-то из сборной Чехии — воротят нос

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала об общении с соперниками из других стран. По словам Казакевич, представители национальной команды Чехии не слишком дружелюбно к ней относятся.

«Норвежцы, что бы ни говорили про их провокационные интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Те же тренеры на стрельбище могут что-то сказать, спросить. Какое-то общение есть – главное, нам самим не зажиматься, что мы ни с кем не контактируем, все думают, что мы злые. На самом деле нет, мы очень открыты, и все это видят.

Конечно, сборная Чехии… С кем-то здороваешься – воротят нос. Но это уже их проблемы, не наши», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России (СБР).