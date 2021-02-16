Норвежский тренер обнял Миронову после гонки
Один из тренеров сборной Норвегии по биатлону обнял российскую биатлонистку Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Между корреспондентом «Матч ТВ» Дмитрием Заниным и Мироновой состоялся такой диалог.
Занин: Вы с ним знакомы?
Миронова: Это Патрик. Он всегда веселит нас на рубеже.
Занин: Норвежский тренер сейчас немного приобнял Светлану.
Миронова: Он меня типа поздравил. Это правда неожиданно.
Напомним, победу в гонке неожиданно одержала чешка Маркета Давидова. Спортсменка не допустила ни одного промаха. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг (один промах). Замкнула тройку Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), у которой также один промах.
Миронова — о стрельбе: «спать с винтовкой» — это не помогает
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