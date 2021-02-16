Норвежский тренер обнял Миронову после гонки

Один из тренеров сборной Норвегии по биатлону обнял российскую биатлонистку Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Между корреспондентом «Матч ТВ» Дмитрием Заниным и Мироновой состоялся такой диалог.

Занин: Вы с ним знакомы?

Миронова: Это Патрик. Он всегда веселит нас на рубеже.

Занин: Норвежский тренер сейчас немного приобнял Светлану.

Миронова: Он меня типа поздравил. Это правда неожиданно.

Напомним, победу в гонке неожиданно одержала чешка Маркета Давидова. Спортсменка не допустила ни одного промаха. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг (один промах). Замкнула тройку Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), у которой также один промах.