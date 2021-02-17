Елисеев прокомментировал провал в индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонку выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд, Елисеев занял 59-е место.
«Честно говоря, я не понимаю, я начинаю первый круг. Я бегу за Йоханнесом Дале весь круг, не чувствую, что снижаю свой темп. Но как только я отстрелялся, сразу упал темп. С чем связано? Это надо обсуждать.
Промахи на первых огневых рубежах и точная стрельба дальше? Не могу сказать, с чем связано. Может, излишнее старание.
Насколько есть силы на эстафету? Если тренеры доверят мне бежать, то короткую дистанцию смогу пробежать», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.
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