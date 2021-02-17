Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — шестой

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке. Легрейд точно стрелял на всех четырёх огневых рубежах. В результате он преодолел дистанцию за 49 минут 27 секунд.

Серебряную медаль завоевал немец Арнд Пайффер. Он также закрыл все мишени без промахов, но отстал от конкурента на 16,9 секунды.

Российские биатлонисты не смогли завоевать награды. Лидер команды Александр Логинов на первых двух огневых рубежах допустил три промаха, после чего выбыл из борьбы за медали. Подвела стрельба и Матвея Елисеева.

До последнего на медаль претендовал Карим Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал шестым, став лучшим среди россиян.

Евгений Гараничев показал 16-й результат, Логинов — 30-й, а Елисеев стал 59-м.

Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:27,6 (0)

2. Арнд Пайффер (Германия) — + 16,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +40,9 (1)…

6. Карим Халили (Россия) — + 1.45,3 (0).