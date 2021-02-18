Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится одиночная смешанная эстафета (супермикст). Старт запланирован на 17:15 мск. Россию в супермиксте представят Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.
За сборную Норвегии побегут Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. В состав команды Германии вошли Эрик Лессер и Франциска Пройс. Антонен Гигонна и Жулия Симон выступят за Францию, Лукас Хофер и Доротея Вирер — за Италию, Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг — за Швецию. Участие в соревнованиях примут 28 сборных.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция супермикста на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) в супермиксте победили норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Вторыми стали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер, третьими — французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев продемонстрировали седьмой результат.
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