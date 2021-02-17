Елисеев: планы тренировок были отправлены Каминскому, ответа не было от него. Всё

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что ему не удалось скоординировать подготовку к сезону со старшим тренером мужской сборной России Юрии Каминском. Елисеев готовился к сезону самостоятельно, как и Александр Логинов.
«Планы, по которым тренируюсь и тренировался, заранее были отправлены Юрию Михайловичу (Каминскому. — Прим. «Чемпионата»). Ответа не было. Всё.
План ему был отправлен. Ни комментариев, ни подсказок, ничего не было. Всё лето было так, что он никаких комментариев не давал. Думаю, он сконцентрировался на работе с командой. Это тоже в какой-то степени профессионализм, чтобы не распыляться.
Нужна ли мне его реакция? Он один раз спрашивал: «Может, по технике что-то посмотреть?» Но не более. Честно говоря, я тоже отстранился.
Не сказывается ли на командном духе, что все тренируются по своим планам? Нет. Всё нормально. На общении не сказывается. Каждый человек — индивидуальность. Планы должны разниться. Это нормально», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».
- 17 февраля 2021
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