Латыпов рассказал, как ему удалось прибавить под руководством Каминского

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал о прогрессе под руководством Юрия Каминского, который в сезоне-2020/2021 является старшим тренером мужской национальной команды.
«Была хорошая подготовка и летом, и осенью. К счастью, получилось выполнить всю программу. Не было сбоев на протяжении всего подготовительного периода. Мне подошла эта методика (Каминского. — Прим. «Чемпионата»).
Надеюсь, что мы сможем исправить все недочёты в будущем, чтобы бороться ещё выше. Есть что подкорректировать, всё-таки это первый год, мы друг к другу привыкали. Чем больше будем работать совместно, тем лучше всё будет.
У Каминского есть индивидуальный подход к каждому спортсмену. Мой личный тренер ему доверяет. Они созваниваются, согласовывают работу, сборы и так далее», — рассказал Латыпов в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
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