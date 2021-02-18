Латыпов рассказал, как ему удалось прибавить под руководством Каминского

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал о прогрессе под руководством Юрия Каминского, который в сезоне-2020/2021 является старшим тренером мужской национальной команды.

«Была хорошая подготовка и летом, и осенью. К счастью, получилось выполнить всю программу. Не было сбоев на протяжении всего подготовительного периода. Мне подошла эта методика (Каминского. — Прим. «Чемпионата»).

Надеюсь, что мы сможем исправить все недочёты в будущем, чтобы бороться ещё выше. Есть что подкорректировать, всё-таки это первый год, мы друг к другу привыкали. Чем больше будем работать совместно, тем лучше всё будет.

У Каминского есть индивидуальный подход к каждому спортсмену. Мой личный тренер ему доверяет. Они созваниваются, согласовывают работу, сборы и так далее», — рассказал Латыпов в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.