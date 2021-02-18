Российские биатлонистки исполнили зажигательный танец. Дмитрий Губерниев отреагировал

Российская биатлонистка Анастасия Гореева в своём «инстаграме» опубликовала видео зажигательного танца с партнёршей по юниорской сборной Марией Кретовой. Ролик был снят в Обертиллиахе (Австрия).
«Всем позитивчика», — подписала видео спортсменка.
Видео доступно в «инстаграме» Анастасии Гореевой.
Танец российских биатлонисток оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии к посту он написал: «Есть жизнь в нашем биатлоне».
Гореева и Кретова вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Обертиллиахе с 27 февраля по 6 марта. В заявку у юниорок также вошли: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Илона Знакова (Удмуртия), Амина Иванова (Смоленская область). Запасная – Любовь Калинина (Тюменская область).
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