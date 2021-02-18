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Женская сборная России с двумя штрафными кругами выиграла эстафету на 4-м этапе Кубка IBU

Сборная России в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Валерии Васнецовой и Анастасии Егоровой выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия), несмотря на два штрафных круга. Второе место заняла команда Швеции. Тройку призёров замкнула Германия.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Эстафета. Женщины

1. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова) — 1:06.47,5 (2+9).

2. Швеция (Элизабет Хёгберг, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анна Магнуссон) — +9,4 (2+12).

3. Германия (Анна Вайдель, Юлиане Фрювирт, Ханна Кебингер, Марион Дайгентеш) — +26,5 (1+8).

4. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Рагнхильд Фемстейневик, Каролин Эрдаль) — +1.38, 2 (1+12).

5. Франция (Жилонн Гигонна, Каролин Коломбо, Камиль Купе, Лу Жанмонно) — +2.26,2 (2+9).

Сегодня в Брезно-Осрблье также состоится мужская эстафета.