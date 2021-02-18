Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты женской эстафеты, 4-й этап, 18 февраля, Брезно-Осрблье

Женская сборная России с двумя штрафными кругами выиграла эстафету на 4-м этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0
Аудио-версия:

Сборная России в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Валерии Васнецовой и Анастасии Егоровой выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия), несмотря на два штрафных круга. Второе место заняла команда Швеции. Тройку призёров замкнула Германия.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Эстафета. Женщины
1. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова) — 1:06.47,5 (2+9).
2. Швеция (Элизабет Хёгберг, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анна Магнуссон) — +9,4 (2+12).
3. Германия (Анна Вайдель, Юлиане Фрювирт, Ханна Кебингер, Марион Дайгентеш) — +26,5 (1+8).
4. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Рагнхильд Фемстейневик, Каролин Эрдаль) — +1.38, 2 (1+12).
5. Франция (Жилонн Гигонна, Каролин Коломбо, Камиль Купе, Лу Жанмонно) — +2.26,2 (2+9).

Сегодня в Брезно-Осрблье также состоится мужская эстафета.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Эстафета 4x6 км
18 февраля 2021, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:06:47.5
2
Швеция
+9.4
3
Германия
+26.5
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021