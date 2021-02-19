Евгения Павлова: после спринта молила в слезах, чтобы меня спустили вниз. Не могу, не сплю

Российская биатлонистка Евгения Павлова призналась, что ей сложно находиться в горах во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Когда я пробежала здесь спринт, молила в слезах, чтобы спустили меня вниз. У меня есть все переписки. Писала, что не могу, что больше двух месяцев ниже 1000 метров не опускалась. В жизни в горах так долго не сидела. У меня слабость. Я не могу, не сплю. Но живу там же.



Что отвечали? Они сказали, что решайте сами, у нас есть менеджер. Мы ей писали. К Польховскому обращался доктор. Ответа не последовало. У нас не было выбора, где мы будем жить. Нам сказали, что либо мы живём здесь на стадионе, либо 200 метров ниже. В трех километрах отсюда.

У нас не было даже предложений. У Михаила Викторовича Шашилова было запланировано, что в Антерсельве мы будем жить внизу. Почему поменялось? Никто не знает. Когда всё поменялось? После Антерсельвы. Мы просто сели и поехали. Мы говорили, что эта высота не зайдёт. Здесь ни один спортсмен так долго не сидит. Не могу ничего ответить. В команде вот так.

Видно по гонкам, что всем тяжело. Это моё мнение. Я говорила о своем самочувствии личному тренеру, что мне тяжело, что после спринта я со слезами не могу ни ногу, ни руку поднять. Это не та форма, в которой я бы хотела находиться на этом чемпионате мира. В Антерсельве всё замечательно было. С настроением бороться за медали сюда ехала вся команда. Но вот так…" — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».

Вчера, 18 февраля, Павлова и Эдуард Латыпов заняли 11-е место в супермиксте на чемпионате мира.