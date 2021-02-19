Дмитрий Губерниев: в сборной России Пихлер был слабым тренером

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику со стороны бывшего тренера женской сборной России по биатлону немца Вольфганга Пихлера. В недавнем интервью Пихлер сказал: «Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон».

«Это тянется уже несколько лет. Вольфганг считает, что людям должно быть всё равно, что я говорю, но он ошибается. Им не всё равно.

У меня нет проблем с ним. Я всегда проявлял уважение к Вольфгангу. Я слышал о его проблеме с сердцем, мне жаль, что так случилось. Я желаю ему здоровья. Он хороший тренер, но в сборной России он был слабым тренером. Он был здесь три года, и они ничего не выиграли", — приводит слова Губерниева Aftonbladet.

После работы с командой России Пихлер сотрудничал со сборной Швеции.