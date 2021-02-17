«Ура, дед жив». Губерниев отреагировал на слова Пихлера

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова известного немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера. Специалист заявил, что Губерниев плохо влияет на российский биатлон.

«Ура, дед жив...», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

До этого Пихлер и Губерниев неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.

Напомним, осенью 2020 года Пихлер перенёс инфаркт. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга (Германия). После этого специалист был помещён в искусственную кому. Губерниев также высказывался о произошедшем: «Вольфганг, у нас с тобой были разные моменты, но ты обязан жить! Без тебя в биатлоне скучно, поправляйся скорее!».

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.