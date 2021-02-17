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«Ура, дед жив». Губерниев отреагировал на слова Пихлера

«Ура, дед жив». Губерниев отреагировал на слова Пихлера
Биатлон 0
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова известного немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера. Специалист заявил, что Губерниев плохо влияет на российский биатлон.

«Ура, дед жив...», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

До этого Пихлер и Губерниев неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.

Напомним, осенью 2020 года Пихлер перенёс инфаркт. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга (Германия). После этого специалист был помещён в искусственную кому. Губерниев также высказывался о произошедшем: «Вольфганг, у нас с тобой были разные моменты, но ты обязан жить! Без тебя в биатлоне скучно, поправляйся скорее!».

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.

Пихлер: Губерниев плохо влияет на российский биатлон
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