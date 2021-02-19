Дарья Домрачева рассказала, как налепила кучу пельменей на Новый год в Китае

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, работающая со сборной Китая, рассказала, как встретила Новый год по восточному календарю.

«Это был необычный опыт. Работая с китайской командой, мы уже отметили два Рождества и два Новых года. А вот Новый год по восточному календарю впервые встретили прямо в Китае, потому впечатлений была масса.

Если у нас принято ставить на праздничный стол как можно больше самых разнообразных блюд, здесь традиционно на Новый год едят пельмени, которые предварительно нужно приготовить. Так что наша команда весь вечер эти пельмени лепила — целую кучу с самыми разными начинками. Очень жалею, что не подсчитала общее количество, которое удалось приготовить. Получилась гора!

Ещё смотрели китайский «Голубой огонёк» по телевизору. Было любопытно. Нынешний Новый год в Китае было решено не отмечать с размахом, поскольку 2020-й получился достаточно трагичным для многих семей. Не было привычных фейерверков, шумных празднеств, люди прежде всего вспоминали о тех, кто навсегда ушёл», — цитирует Домрачеву «RT на русском».