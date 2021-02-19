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Польховский — о переезде Мироновой и Казакевич: они с Шашиловым решили, что так лучше

Польховский — о переезде Мироновой и Казакевич: они с Шашиловым решили, что так лучше
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал решение биатлонисток Светланы Мироновой и Ирины Казакевич переехать из Поклюки в Блед (Словения). Сообщалось, что Миронова и Казакевич ради подготовки к предстоящим гонкам чемпионата мира за свой счёт переселились из горной Поклюки в равнинный Блед.

«Миронова и Казакевич переехали в другое место, теперь они базируются не на высоте, а чуть ниже. Они решили с Михаилом Шашиловым, что так будет лучше. Все согласовано с IBU, так как их нужно уведомлять о переездах в связи с ситуацией с коронавирусом», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Напомним, Польховского раскритиковали за ошибку с выбором места для сбора перед чемпионатом мира.

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