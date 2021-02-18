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«Я же не идиот». Польховский ответил на критику Павловой по поводу места проживания на ЧМ

«Я же не идиот». Польховский ответил на критику Павловой по поводу места проживания на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал слова российский биатлонистки Евгении Павловой, выразившей ранее недовольство условиями проживания во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила.

Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?». Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом всё.

Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы — приходи, будем разговаривать. Я же её сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо.

Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Всё это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», — приводит слова Польховского ТАСС.

Павлова: мы не просто так идём пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку
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