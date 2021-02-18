«Я же не идиот». Польховский ответил на критику Павловой по поводу места проживания на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал слова российский биатлонистки Евгении Павловой, выразившей ранее недовольство условиями проживания во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила.

Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?». Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом всё.

Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы — приходи, будем разговаривать. Я же её сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо.

Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Всё это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», — приводит слова Польховского ТАСС.