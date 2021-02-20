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Тренер по стрельбе: кандидатура Мироновой на эстафету не вызывала сомнений

Тренер по стрельбе: кандидатура Мироновой на эстафету не вызывала сомнений
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Алексей Волков, тренер женской сборной России по стрельбе, поделился мнением о составе команды на эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В состав команды были включены Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

«Сегодня все на тренировке отработали собранно, все справились. Здесь небольшой ветерок, который никак не влияет на стрельбу. Света Миронова показывает, что на данный период времени она готова. Её кандидатура не вызывала сомнений. В ходе турнира у девчонок волнообразность в стрельбе, но нет такого, чтобы кто-то выпадал. Лариса Куклина сегодня делала ту же самую работу, так как она в эстафете запасная», — цитирует Волкова News.ru.

Женская эстафета на чемпионате мира состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 13:45 мск.

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