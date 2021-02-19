Драчёв: все взбеленились и начинают убивать российских биатлонистов. А их надо поддержать!

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор составов сборной России на эстафетные гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Сейчас все чем-то недовольны. Надо поддержать команду! Не слышал ничего положительного: все критикуют, кидают камнями. Дайте людям спокойно добегать чемпионат мира. Мы понимаем, в чём проблема. Хотел бы обратиться ко всем критикам, экспертам, которые ничего не сделали для того, чтобы развивался наш биатлон. Сидят у себя и критикуют. Сделайте хотя бы что-то для биатлона или просто ничего не говорите. Все взбеленились и начинают убивать спортсменов. А их надо поддержать! Это лучшие спортсмены, которые есть на данный момент.
Состав на эстафету нормальный, рабочий. Да, есть Куклина и Казакевич, но тренер решил так. Давайте ему доверимся, у тренера есть определённое чутьё. Он правильно выбрал Казакевич на спринт, Миронову — на гонку», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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