Федерация биатлона Чехии ответила Казакевич, которая обвинила чехов в плохом отношении

В Федерации биатлона Чехии отреагировали на интервью российской биатлонистки Ирины Казакевич. Ранее она рассказала о плохом отношении чешских биатлонистов к россиянам.

«Это неправда на 100%.Чешские спортсмены настроены хорошо к россиянам», — приводит слова пресс-службы федерации РИА «Новости».

«Норвежцы, что бы ни говорили про их провокационные интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Те же тренеры на стрельбище могут что-то сказать, спросить. Какое-то общение есть – главное, нам самим не зажиматься, что мы ни с кем не контактируем, все думают, что мы злые. На самом деле нет, мы очень открыты, и все это видят.

Конечно, сборная Чехии… С кем-то здороваешься – воротят нос. Но это уже их проблемы, не наши», — рассказала ранее Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России (СБР).