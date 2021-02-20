М. Фуркад: шокирует, что у многих биатлонистов из России всегда рядом персональные тренеры

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о причинах неудачного выступления россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения)

«Когда смотрю на российскую команду, шокирует, что у многих спортсменов всегда рядом персональные тренеры. В других странах один наставник на всю сборную. Так ведь проще создать сильный коллектив, где один за всех и все за одного, все друг за другом тянутся и помогают друг другу стать сильнее. Вы никогда не добьётесь единства, если дробить команду на подгруппы. Если вдруг стану вашим тренером или менеджером, в первую очередь займусь объединением.

Есть ли россияне, способные стать великими чемпионами? У вас уже есть чемпион — Саша Логинов. В Поклюке Латыпов едва не завоевал медаль в спринте. Или вспомните микст в Оберхофе. Такие победы говорят о том, что потенциал у команды есть. Но если речь о величинах вроде Йоханнеса Бё, то, конечно, должны сойтись звёзды, чтобы родился такой спортсмен. Не знаю, есть ли у вас подобный герой на подходе, но не вижу причин, почему бы он не мог родиться и созреть в России.

Что касается моего отношения к Логинову, то расскажу историю. У нас с друзьями есть общий чат примерно на 70 человек. Там тотализатор, но не на деньги. В Антерсельве я был единственным, кто поставил на подиум Логинова на «двадцатке». Более того, сказал, что он выиграет. И оказался прав. Уверен, он ещё выйдет на свой топовый уровень. Но, здесь он далёк от своей лучшей формы», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».