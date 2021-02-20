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Самуэльссон: норвежцы тоже могут взять флаг, когда финишируют вторыми на Олимпиаде

Самуэльссон: норвежцы тоже могут взять флаг, когда финишируют вторыми на Олимпиаде
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова норвежцев после эстафетной гонки на чемпионате мира. Братья Бё и их партнёры по команде были удивлены, когда увидели с флагом Себастиана, финиширующего вторым. Команда Швеции проиграла норвежцам более 30 секунд.

«Было весело финишировать с флагом. Думаю, мы провели фантастическую гонку. Считаю, что финиш с флагом, это нормально. Когда норвежцы финишируют за нами на Олимпиаде в Пекине и станут вторыми, думаю, они тоже могут взять флаг», — приводит слова Самуэльссона Sydsvenskan.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия — 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов)
2. Швеция — + 33,1 (0+7)
3. Россия — + 50,9 (0+5)

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