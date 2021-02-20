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Стали известны стартовые номера биатлонистов на масс-старты чемпионата мира

Стали известны стартовые номера биатлонистов на масс-старты чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Международный союз биатлонистов опубликовал списки участников масс-стартов чемпионата мира. Заключительные гонки мирового первенства состоятся завтра, 21 февраля.

В женском масс-старте две россиянки – Светлана Миронова и Ирина Казакевич – побегут под 26-м и 27-м стартовыми номерами соответственно. Первые три номера гонки – Тириль Экхофф (Норвегия), Маркета Давидова (Чехия), Анаис Шевалье-Буше (Франция).

В мужском масс-старте Эдуард Латыпов выйдет под 18-м стартовым номеров, Александр Логинов получил 23-й номер, Матвей Елисеев – 25-й, Саид Каримулла Халили – 27-й номер. Первые три позиции на старте займут Мартин Понсилуома (Швеция), Эмильен Жаклен (Франция) и Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Женская гонка на 12,5 км начнётся в 14:30 мск, мужская на 15 км – в 17:15 мск.

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