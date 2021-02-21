Хованцев подвёл итоги выступления российских биатлонисток на ЧМ в Поклюке

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги выступления российских биатлонисток на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Последний этап подготовки был проведён не самым лучшим образом, были проблемы. Девочки не смогли вернуться на уровень января, где был Оберхоф и Антхольц. Это проблема тренировочной программы, тренеры должны разбираться. Также отмечу ошибку в месте пребывания. Мне кажется, стоило оставаться в Антхольце. Жить внизу, а потом подниматься наверх. Нагрузка была бы проще, восстановление быстрее, когда находишься внизу.



По поводу перестановок в тренерском штабе не мой вопрос. Оценивать и решать что-то будет руководство федерации и Министерство спорта нашей страны», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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