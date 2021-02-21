Светлана Миронова стала третьей на лыжне в масс-старте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшее время лыжного хода в женском масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Ещё одна норвежка, Ингрид Ландмарк Тандреволд, продемонстрировала второй результат.
Россиянка Светлана Миронова, ставшая 19-й в гонке, ходом проиграла лишь Тандреволд и Экхофф и стала третьей. У представительницы России Ирины Казакевич — 14-е время на лыжне.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Женщины. Масс-старт. Лыжный ход
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.01,4
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 18,1
3. Светлана Миронова (Россия) – 31,6
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 40,2
5. Доротея Вирер (Италия) – 41,5
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 43,7
7. Франциска Пройс (Германия) – 44,1
8. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 47,2
9. Селина Гаспарин (Швейцария) – 56,1
10. Линн Перссон (Швеция) – 59,3
11. Ханна Эберг (Швеция) – 1.04,2...
14. Ирина Казакевич (Россия) – 1.11,2
15. Маркета Давидова (Чехия) – 1.16,5
16. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.19,7
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