Светлана Миронова стала третьей на лыжне в масс-старте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшее время лыжного хода в женском масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Ещё одна норвежка, Ингрид Ландмарк Тандреволд, продемонстрировала второй результат.



Россиянка Светлана Миронова, ставшая 19-й в гонке, ходом проиграла лишь Тандреволд и Экхофф и стала третьей. У представительницы России Ирины Казакевич — 14-е время на лыжне.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Женщины. Масс-старт. Лыжный ход



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.01,4

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 18,1

3. Светлана Миронова (Россия) – 31,6

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 40,2

5. Доротея Вирер (Италия) – 41,5

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 43,7

7. Франциска Пройс (Германия) – 44,1

8. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 47,2

9. Селина Гаспарин (Швейцария) – 56,1

10. Линн Перссон (Швеция) – 59,3

11. Ханна Эберг (Швеция) – 1.04,2...

14. Ирина Казакевич (Россия) – 1.11,2

15. Маркета Давидова (Чехия) – 1.16,5

16. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.19,7

Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке, Миронова — 19-я